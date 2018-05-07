Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 13:44

Trafik haftasında emniyet kemeri uyarısı

Tokat’ta düzenlenen Trafik Haftası programında öğrencilere emniyet kemeri uyarısı yapıldı.

Trafik haftasında emniyet kemeri uyarısı

07 Mayıs 2018 13:44


Trafik Haftası etkinikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma trafik ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda stant açıldı. Stantları gezen Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’dan bilgi aldı. Trafik kazalarından oluşan fotoğraf sergisini gezen öğrencilere Müdür Topaloğlu, uyarıda bulunarak, "Araçta anne ve babanızı emniyet kemeri takmaları için uyarın. Servislerde de servis şoförünü emniyet kemeri takmayacak olursa ikaz edin, sizlerde seyahat ettiiğiniz otomobil ve okul servislerinde mutlaka emniyet kemerinizi takın. Trafik kazalarının bir çoğu aşırı süratten kaynaklanıyor, emniyet kemeri bu tür kazalarda hayat kurtarıyor" dedi. Müdür Topaloğlu, Vali Toraman’a 1.5 promil alkol etkisi yapan gözlük tanıttı. Trafik haftası dolayısı ile düzenlenen resim yarışmasının birincisine bisiklet, ikinci ve üçünsüne çeşitli hediyeler takim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
26
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç