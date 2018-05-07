Trafik haftasında emniyet kemeri uyarısı

Trafik Haftası etkinikleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma trafik ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda stant açıldı. Stantları gezen Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’dan bilgi aldı. Trafik kazalarından oluşan fotoğraf sergisini gezen öğrencilere Müdür Topaloğlu, uyarıda bulunarak, "Araçta anne ve babanızı emniyet kemeri takmaları için uyarın. Servislerde de servis şoförünü emniyet kemeri takmayacak olursa ikaz edin, sizlerde seyahat ettiiğiniz otomobil ve okul servislerinde mutlaka emniyet kemerinizi takın. Trafik kazalarının bir çoğu aşırı süratten kaynaklanıyor, emniyet kemeri bu tür kazalarda hayat kurtarıyor" dedi. Müdür Topaloğlu, Vali Toraman’a 1.5 promil alkol etkisi yapan gözlük tanıttı. Trafik haftası dolayısı ile düzenlenen resim yarışmasının birincisine bisiklet, ikinci ve üçünsüne çeşitli hediyeler takim edildi.