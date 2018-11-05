Turhal Belediye Başkanı Bekler'e yılın belediye başkanı ödülü

Tokat Gündem Gazetesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Tokat Enleri Ödül Töreni'nde Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler yılın belediye başkanı seçildi.

Türkiye genelinde başarılı bulunan Tokatlı sanayici işadamları, velediye başkanları sanatçılar, sporcular, sivil toplum kuruluşları ve bireysel başarıların değerlendirildiği organizasyonda başarılı bulunan şahıs ve kuruluşlar ödüllerini aldı. Altyapı ve üst yapı, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla yılın belediye başkanı Ödülüne layık görülen, Tokat'ın en değerli varlığının insan kaynağı olduğunu belirten,"Başkan Yılmaz Bekler, "Yeryüzünün en değerli, en şerefli varlığı insandır. İnsana hizmet etmekse hizmetlerin en şereflisidir. Bu noktada 2014 yılında bizleri belediye başkanlığına aday gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. Bizleri oyları ile ödüllendirerek, belediyeye başkanlığı makamına oturtan değerli halkımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Onlar bu oyları bize layık görmeselerdi, bizler onlara hizmet etme şerefine ulaşamamış olacaktık. Yine bizlere bu ödülü layık gören jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Camdan metalden boyadan ibaret, bu ödülü anlamlı kılan üzerindeki cam, metal boya değil veriliş sebebidir. Bu ödül bizlere aziz insanımıza ve milletimize hizmet çalışmalarımızdan dolayı verilmiştir. Asıl olan sizsiniz asıl olan millettir, aziz olan millettir. Bende aldığım bu ödülü Turhal'ı sevmek bir sevdadır, Gelin bu sevda türküsünü birlikte söyleyelim dediğim zaman bizlerle birlikte yol arkadaşlığı yapan tüm Turhallı hemşerilerime armağan ediyorum" diye konuştu.