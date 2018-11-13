Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler aday adaylığını açıkladı

AK parti Turhal ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri ve belediye de çalışan personeller ile düzenlenen programda konuşan Yılmaz Bekler," Geride bıraktığımız 4,5 yılı çok güzel değerlendirdik. Allah'ın bize vermiş olduğu aklı, imkanı, zamanı ve bütçeyi en iyi şekilde değerlendirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Allah'ın izniyle Turhal'ın müzmin sorunları mazi oldu. Bu gün bizlerle ilgili yeni bir süreç başladı. AK parti genel merkezimiz mevcut belediye başkanları ile yeni bir aday dilekçesi almadan değerlendirmeye alınacağını belirtti. AK Parti'den belediye başkanı olanlar dilekçe verilmeden değerlendirilecekler. Biz doğal olarak aday adayıyız. Bu günde bunu kamuoyu ile paylaşmak istedik. Bu kamuoyu açıklamasında siz değerli arkadaşlarımızın olmasını istedik. Yeni dönemde yeniden 'Bismillah' diyerek yola sizlerle çıkmayı uygun bulduk. Bundan dolayı bu gün burada 31 Mart yerel seçimlerinde aday adaylığımı ilan ediyor, hepinizden de destek bekliyorum" dedi.

Turhal'a hizmet etmenin bir sevda olduğunu ifade eden Başkan Bekler,"Cenabı hak sevdiği kuluna kendi yoluna hizmet etme şerefini verirmiş, yeni dönemde yeni projelerle insanlarımızın karşısına çıkacağız. Turhal için büyük hayallerimiz var. Bu büyük hayaller ustalık gerektirir, büyük projelerle gerçekleşir. Bundan dolayı yeni dönemde, sizlerle birlikte vatandaşlarımızın aziz milletimizin karşısına yeni daha büyük projelerle çıkacağız ve vatandaşlarımızdan destek talep edeceğiz. Bizim Turhal sevdamızda bitmedi sözlerimizde bitmedi Turhal için daha söyleyecek çok sözümüz, gerçekleştirecek daha çok projemiz var" diye konuştu.

AK parti aday adaylığının 4 gün uzatıldığını belirten AK Parti Turhal İlçe Başkanı Abdullah Ay ise, "Belediye başkanımıza ve tüm aday adayı kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ben belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, mesai mefhumu gözetmeden, gecesini gündüzüne katarak, ailesinden feragat ederek adeta kendini parçalıyor. Neden çünkü Turhal sevdalısı, hakikaten 2014 yılında aldığı bu hizmet bayrağını Turhal Belediyesi'nde çok güzel bir şekilde dalgalandırdı, Milletimize hizmet etmekten gayrı bir telaşesi olmadı" diye konuştu.