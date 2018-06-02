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02 Haziran 2018 17:06

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Beklere Sürprizli Doğum Günü Klibi

Tokat’ın Turhal İlçesinde Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan doğum günü klibini izledikten sonra doğum günü pastasını kesti.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Beklere Sürprizli Doğum Günü Klibi

02 Haziran 2018 17:06


Turhal Belediyesi tarafından bu yıl 5.’incisi düzenlenen Ramazan Etkinlikleri kapsamında Turhal Kocakavak Kültür ve Sanat Geceleri Şiir programı öncesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Başkan Bekler için hazırlanan doğum günü klibi izlenerek ardından doğum günü pastası kesildi. Vatandaşların, belediye çalışanlarının ve Başkan Beklerin ailesinin de bulunduğu klip duygusal anlar yaşattı.


Yoğun mesaisinden dolayı bugünün doğum günü olduğunu unuttuğunu ifade eden Yılmaz Bekler, " Bu kadar anlamlı Ramazan ayının huzuru içerisinde bu günün doğum günüm olduğunu bana hatırlatan çok kıymetli ekibime, değerli mesai arkadaşlarıma, yedisinden yetmişine saygı değer Turhallı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum, Biz büyük güçlü bir aileyiz. Mevlam hepimize ömrümüzün her anını, iyilik, güzellik ve doğruluk yolunda harcamayı nasip etsin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. “ ifadelerini kullandı.


Sürprizin ardından aralarında Bestami Yazgan’ında bulunduğu şairler eşliğinde Turhal da şiir rüzgarları esti. Halkın büyük katılımlarıyla gerçekleştirilen program sonrası vatandaşlara şairlerin kitapları dağıtılarak Bestami Yazgan tarafından da imzalandı.




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