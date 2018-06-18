Sporun ve sporcunun gelişimi için birçok hizmete imza atan Turhal Belediyesi, gençlerin ve çocukların sporla yetişen, spor ahlakı ve disiplinine sahip bireyler olması için de çalışmalarını sürdürüyor. Turhal Belediyesinin, 6-18 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu’nda, çocuklar yaz dönemini doya doya sporla geçirecek , uzman antrenörler eşliğinde yeteneklerini de sergileyecekler. 13 branşın yer aldığı Turhal Yeni Belediye Spor Kulübü Yaz Spor okullarının son başvuru tarihi 31 Haziran.

Kayıtların ücretsiz olduğunu belirten Turhal Belediye başkanı Yılmaz Bekler, " yaklaşık 3 bin gencimize spor yapma imkanı sağlamış bulunacağız. Yaz Spor Okulları’na katılımın yoğun olması ilçemiz adına sevindirici bir gelişmedir. Dönem boyunca dersleri ile meşgul olan sevgili yavrularımızın, yaz tatili süresince hem eğlenmeleri hem de spor yapmalarını sağlamış olacağız. Daha sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz Yaz Spor Okulları’nın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Her konuda olduğu gibi Yaz Spor Okulları projesinde de Turhal Yeni Belediye Spor Kulübü ile ortak hareket ediyoruz. Gençlerimizin Yaz Spor Okulları’nı hem eğlenerek hem de kendilerini geliştirerek tamamlamalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.