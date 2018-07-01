Turhal da Varvara Piknik alanı hafta sonu dolup taşıyor

Turhal’da yaz ayının gelmesiyle birlikte hafta sonu pik alanları dolup taşıyor. Bunlardan biri ise yapımı 2017 de tamamlanan Varvara Şehit Halil Gedik Piknik alanı. Varvara Mahallesinde büyük bir alana sahip olan Piknik ve Mesire alanı önceden çöp atıklarının toplandığı yer olarak kullanılıyordu. Eski adıyla “eski kavaklık” olarak adlandırılan mesire alanı Turhal Belediyesi Yılmaz Bekler tarafından piknik ve mesire alanı olarak hayata geçirildi.

Yoğun iş temposunun ardından hafta sonları Turhallılar Varvara piknik alanı gibi yine Yılmaz Bekler tarafından hayata geçirilen “Seyir Tepesi” ve büyük bir ormanlık alanda hayata geçirilen “kent ormanı” da hafta içi ve hafta sonu vatandaşlar akın ediyor.

Piknik Alanı’na giden vatandaşlar aileleriyle birlikte keyifli vakitler geçiriyor. Üç piknik alanı her hafta içi ve hafta sonu yaklaşık 3 bin kişiyi ağırlıyor. Turhal’da özelilikle hafta sonlarının vazgeçilmezi haline gelen piknik alanlarında, belediye tarafından oluşturulan sosyal donatılar da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yamaç evleri, spor parkları, şelaleler, havuzlar, dereler ve bahçe hayvanlarının güzellikleri de çocukları cezbediyor. Mesire alanları; otoparkları, bulaşık haneleri, çocuk oyun alanları, havuzları ve güvenlikli oluşuyla Turhallıları memnun ediyor.