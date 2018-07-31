Turhal emniyetinden maganda önlemi

Edinilen bilgiye göre, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 15 Temmuz ile 25 Temmuz tarihleri arasında düğün ve asker eğlencelerinde meydana gelebilecek olası kazaları engellemeye yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi suçlardan yakalanan H.K, Ö.A, N.T, S.P, M.B, D.S, G.S, H.B.B, S.R.Ç, ve M.T isimlerindeki 10 kişiye ait silah ve fişeklere en konuldu. Yapılan operasyonlarda 1 adet av tüfeği, 9 adet kuru sıkı tabanca, 47 adet av tüfeği fişeği, 431 adet kuru sıkı fişek ve 48 adet havai fişek ele geçirildi.