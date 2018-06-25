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25 Haziran 2018 16:15

Turhal Kentsel Dönüşüm için ihaleye çıkıyor.

Tokat’ın Turhal İlçesine bağlı Kova ve Camikebir mahallelerinin yeniden dönüştürülmesi için 28 Haziran’da ihaleye çıkılıyor.

Turhal Kentsel Dönüşüm için ihaleye çıkıyor.

25 Haziran 2018 16:15


Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı olup deprem riski ilan edilen Camikebir ve Kova Mahallesi için Turhal Belediyesi Kentsel Dönüşümde tempoyu arttırdı. Kentsel dönüşümün dört gözle başlamasını bekleyen Turhallılar ihalenin yapılacağı gün için heyecanlılar. İhalenin ilk etabını kapsayan Özelleştirme İdaresinden alınan 70 dönümlük rezerv alanıyla birlikte eski Turhal olarak bilinen Kalenin etrafında eski mimariye uygun evlerin yapılacağını belirten başkan bekler, “ Kentsel Dönüşümle birlikte kalenin etrafında yeni bir kent kuruluyor, Eski Turhal’ı canlandıracak mahalle kültürünün olduğu geniş yollar, ibadethaneler, parklar, yeşillendirilmiş alanlar eski mimariye uygun olarak yeniden inşa edilecek" dedi.


Dönüşümün başlamasıyla 2 bin 300 tane konutun 300’ün üzerinde ise ticarethanenin yapılacağını söyleyen Bekler, kentsel dönüşümün bu özelliği ile Anadolu’da Büyük Şehirler hariç en büyük dönüşüm olduğunu belirtirken Çevre Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmanın 63 bin nüfuslu bir ilçe için çok büyük bir çalışma olduğunu belirtti.




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