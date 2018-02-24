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24 Şubat 2018 14:26

Turhal Şeker Fabrikası için Niksar’da imza kampanyası

Tokat’ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren Turhal Şeker Fabrikası’nın özelleştirilmesine karşı Şeker-İş Sendikası Niksar Şubesince imza kampanyası başlatıldı.

Turhal Şeker Fabrikası için Niksar’da imza kampanyası

24 Şubat 2018 14:26


Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine başlandığının duyurulmasının ardından Turhal’daki Şeker Fabrikası’nın özelleştirme kapsamından çıkarılması için Niksar kent merkezinde imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın ardından, toplanan imzaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaştırılacağı bildirildi.


Başlattıkları imza kampanyasıyla ilgili Şeker-İş Sendikası Niksar İlçe Temsilcisi Recep Cumhuriyet, sivil toplum örgütleri adına imza kampanyası başlattıklarını belirterek,"Tokat genelinde 100 bin imzalı bir kampanya başlatıldı bizde Niksar olarak bu kampanyaya destek veriyoruz.


Turhal Şeker Fabrikası’nın 2017 yılında 250 bin dekar ekili pancarı var. 6 bin 970 çiftçiye 111 milyon 800 bin lira bu ayın sonunda Tokat çiftçisine para ödenecek. Toplam 220 köy pancar ekiyor, eğer fabrikada özelleştirilirse kotalar düşecek, nişasta bazlı şeker kotaları artırılacak bizde bunlar yapılmasın şeker fabrikası kapatılmasın diye mücadele ediyoruz. Turhal şeker fabrikası kar eden bir fabrika olduğu halde, özelleştirme kapsamına alındı. 14 şeker fabrikasının içinde kar eden Turhal Şeker fabrikasının özelleştirilmesine bir anlam veremiyoruz." dedi.


Öte yandan Niksarlı vatandaşların da şeker fabrikasının özelleştirilmemesi ve kapanmaması yönünde düzenlenen imza kampanyasına büyük destek verdikleri görüldü.




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