Turhal'a yatırımlar devam ediyor

Turhal'ın 5'inci sanayi bölgesinde olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz Bekler, "Turhalımız Karadeniz ile İç Anadolu'nun birleşme noktasında yer almaktadır. Konum itibari ile ulaşım ağının güzergahında yer almaktadır. Göreve geldiğimiz günden itibaren İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Kocaeli'nden, iş adamlarımızı devam ediyoruz. Turhal Belediyesi olarak İlçemize yatırım yapmak isteyen iş adamlarına her türlü desteği veriyoruz. Bugünde İstanbul Sultanbeyli merkezli olan firmanın üretim yapacağı fabrikayı inceliyoruz. İlçemize değer katacak olan bu fabrikada 300 personel istihdam edilecek. Buradan 300 aile geçimini sağlayacak üreten ve gelişen yeni Türkiye'de 300 vatandaşımız üretim ağının içinde yer alacak" dedi.