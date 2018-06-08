Turhal’da 3 bin kişi iftar sonrasında buluştu

Modern Kapalı Çarşamba Pazarı’nda düzenlenen iftar programına Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve 3 bin kişi katıldı.

Kuran- Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren aynı şevk ve azimle hizmetleri halkımızla buluşturuyoruz. Parolamız huzur ve kardeşliktir. Bu parola ile birlikteliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Halkımızla birlikte daha güzele yürüyerek, Her yıl binlerce vatandaşımız ile aynı anda oruç açtığımız iftar soframızı bu yıl Turhal’ımıza değer katarak göz bebeği olan Çarşamba Kapalı Pazar yerinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek gerçekleştirdik." dedi.