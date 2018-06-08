Diğer
Kategoriler
08 Haziran 2018 17:50

Turhal’da 3 bin kişi iftar sonrasında buluştu

Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen ’Büyük Turhal İftarı’ programına 3 bin kişi katıldı.

Turhal’da 3 bin kişi iftar sonrasında buluştu

08 Haziran 2018 17:50


Modern Kapalı Çarşamba Pazarı’nda düzenlenen iftar programına Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve 3 bin kişi katıldı.


Kuran- Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren aynı şevk ve azimle hizmetleri halkımızla buluşturuyoruz. Parolamız huzur ve kardeşliktir. Bu parola ile birlikteliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Halkımızla birlikte daha güzele yürüyerek, Her yıl binlerce vatandaşımız ile aynı anda oruç açtığımız iftar soframızı bu yıl Turhal’ımıza değer katarak göz bebeği olan Çarşamba Kapalı Pazar yerinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek gerçekleştirdik." dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç