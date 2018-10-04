Turhal'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sevgiyle kutlandı

Tokat'ın Turhal İlçesinde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde ilkokul öğrencileri Turhal Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Çocukların ziyaretinden oldukça memnun olduğunu ifade eden Turhal Belediyesi Başkanı Yılmaz Bekler, "Bu gün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü okullarımızdan çocuklarımız hayvan barınağımızı ziyarete geldiler. Hayvanlar bu dünyada bizim kadar yaşama hakkına sahipler, ağızları var dilleri yok, kendilerini ifade edemiyorlar. Biz yöneticilerin mutlaka hayvanların yaşam alanlarını güzelleştirmemiz lazım., Dünyamızı onlarla paylaşmamız lazım. Haber bültenlerinde Türkiye'nin bir çok yerinde hayvanlara yapılan eziyetleri görünce üzülüyor, kahroluyoruz. Hükümetimizin yasalarla hayvanları koruma altına aldığını biliyoruz.Cezalarında ağır olduğunu biliyoruz ama müeyyidelerle bunun önüne geçilemiyor. Önemli olan vicdanlara sesimizi geçirebilmek , Biz bunu Turhal da bunu sağladık . Turhalımızın bir çok noktasında hayvan besleme üniteleri var. Modern bir hayvan barınağına sahibiz, hayvan ambulansımız var. Hayvanlarımızı kısırlaştırarak gerçek yaşam alanlarına bırakıyoruz. Sahiplendiriyoruz, Her ailenin bir sokak hayvanını sahiplenmesini teşvik ediyoruz. Çocuklarımızın hayvan barınağımızı ziyaret etmesi çok güzel ve çocuklarımıza hayvan sevgisi yerleşmiş olacak. Bu düşüncelerle 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününü kutluyorum” diye konuştu.

Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç, "Turhal da çalışmaya başladığımız günden bu yana çok güzel gelişmeler oluyor. Bölgedeki Belediyeler arasında Turhal Belediyesinin ilk sırada geldiğini söyleyebilirim. Kanun görev bir tarafa ne gerekiyorsa yapalım diyen bir başkana sahibiz. Bunun için çok mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Hala katleden öldüren belediyeler varken Turhal Belediyesi en ince ayrıntısına kadar ilgileniyor. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den Hayvanlara yapılan vahşet ve tecavüzlerin önlenebilmesi adına hapis cezasını istiyoruz. Belediyelerin ceza kapsamına alınmasını Orman ve Su işlerinin Belediyeler üzerinde yaptırım sahibi olmasını istiyoruz.” diye konuştu.

İlkokul ve anaokul öğrencileri hayvanlara mama dağıtırken Belediye Başkanı Yılmaz Bekler çocuklara okuma hitabı hediye etti. Gayretli çalışmalarından dolayı ise Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu Başkanı Nihal Erkoç Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'e plaket takdim etti.