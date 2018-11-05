Turhal'da 4 yılda büyük değişim

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 243 milyon TL'lik bütçe ile projelerinin yüzde 95'ini 4 yılda gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Turhal Belediyesi tarafından Kule Düğün Salonu'nda düzenlenen lansman toplantısına belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, iş adamları, mahalle muhtarları yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Hizmet maratonunda 4 yılı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Bekler, ilçede büyük değişimi yaşandığını kaydetti. Turhal için büyük hayallerin peşinden koşmaya devam ettiklerini belirten Başkan Bekler,"Kaynağı akılcılık olan hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için, önümüzdeki tüm engelleri kaldırarak çağdaş, yenilikçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla ve 24 saat prensibi ile yeni rekorlara imza atmak için çalışıyoruz. 2014 yılında Turhal'da doludizgin bir hizmet yarışı başlattık. Ve şükürler olsun, hatırı sayılır bir mesafe aldık. Türkiye'nin şehircilik başarılarından birine imza attık. Tüm hedefimiz bir taraftan şehrimizin tüm kalkınma alanlarında gelişmesini sağlarken, diğer taraftan şehrimizi, yerel ekonomik ve sosyal kalkınma sağlayacak bir projeksiyon çerçevesinde örmektir. Altyapı yatırımları, kentsel dönüşüm, parklar, bahçeler, otoparklar, ulaşım projeleri gibi tüm projelerimizde Turhal'da yaşayan herkese projeler ürettik. Hangi konuda kimin için ne hizmet üretiyorsak sizlerin taleplerini ve uyarılarını dinleyerek yönlendirmeleri sonucu gerçekleştirdik. 243 milyon TL'lik bütçe ile projelerimizin yüzde 95'ini tamamladık" dedi.

Turhal'ın 50 yıllık yatırımı

Turhal'da alt yapının yüzde 90 oranında yenilendiğini, bununla birlikte üst yapının da yenilenerek ilçeye caddelerin prestij kazandığını belirten Başkan Bekler, Turhal ilçe merkezinin 10 metre genişliğinde 100 kilometre sıcak asfaltla kaplandığını söyledi. Atıl durumda olan Turhal Büyük Otel olimpik yüzme havuz ile Şelale Restoran'ı yenilediklerini, Yeşilırmak'a yakışan sahil projesin hayata geçirdiklerini belirten Başkan Bekler, Turhal'ın 50 yıllık yatırımını yaptıklarının altını çizdi.

Bin 296 hak sahibi kentsel dönüşümden yararlanacak

Kentsel dönüşümün kentsel dokuya uygun olarak yapılacağını ifade eden Başkan Bekler,"Meydan, Kova ve Cami Kebir mahalleleri ve etrafındaki 22.7 hektar alan kentsel dönüşüme alındı. Buradaki rezerv alanda 862, ilave riskli alanda bin 460 konut, 317 ticari alan oluşturulacak. Bin 296 hak sahibi vatandaş bu dönüşümden yaralanacaktır" diye konuştu.

Her yıl bin 500 öğrenci Çanakkale'ye gidiyor

Turhal Belediyesi tarafından başlatılan "Asım'ın Nesli Onbeşliler Çanakkale'ye Gidiyor" projesi kapsamında gençlik ve belediye konulu yerel yönetimler sempozyumunda ödül aldıklarını ifade eden Başkan Bekler, her yıl 15 yaşındaki yaklaşık bin 500 öğrenciyi Çanakkale ruhu ile buluşturmaya çalıştıklarının belirtti.