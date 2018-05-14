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14 Mayıs 2018 17:41

Turhal’da 717 vatandaş okuma-yazma kursunu tamamladı

Tokat’ın Turhal ilçesinde açılan 71 kurs merkezinde 717 vatandaş okuma yazma kursuna giderek sertifika almaya hak kazandı.

Turhal’da 717 vatandaş okuma-yazma kursunu tamamladı

14 Mayıs 2018 17:41


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında Tokat’ın Turhal ilçesinde açılan okuma yazma kurslarına katılan vatandaşlar sertifikalarını aldılar. Atatürk İlkokulu ve İbn-i Kemal İlkokulu’nda düzenlenen sertifika törenine AK Parti Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer, Turhal Kaymakamı Dr: Ahmet Süheyl Üçer ve eşi Gülçin Üçer, İlçe Milli Eğitim Müdürü, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay, Müftü Mahallesi Muhtarı Murat Beşinci ve kursiyerler ile yakınları katıldı. Kaymakam Üçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında Turhal İlçe merkezi ve köylerinde açılan toplam 71 kurs merkezinde 717 vatandaş okuma yazma kursu gördüğünü söyledi. Kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Kaymakam Üçer, “Okuma ve yazmanın yaşının olmadığını gösteren ve vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu kurslarımızın bitimi sonrasında kursiyerlerimize sertifikalarını dağıttık. Belirli zamanlarda kurslarımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızın okuma heyecanlarını ve okuma azimlerini yerinde gördükçe mutluluğumuz daha arttı. Bu vesile ile Okuryazarlık Seferberliği kapsamında görev alan herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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