Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 13:28

Turhal’da asfalt çalışmaları devam ediyor

Turhal Belediyesi, yaz sezonu öncesinde başlattığı yol bakım çalışmaları kapsamında Osmangazi Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Turhal’da asfalt çalışmaları devam ediyor

18 Haziran 2018 13:28


İlçede asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Vatandaşımızın sorunsuz ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.


Turhal Belediyesi olarak asfalt hizmetlerinin ilçenin her köşesinde yoğun bir şekilde devam ettiğini bildiren Bekler, ekiplerin Turhal’ın değişik yerlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Osmangazi Mahallesi’nde 2 kilometre civarında sathi asfalt çalışması yapıldığını ifade eden Bekler, "Bu mahallemizde hummalı bir asfalt çalışmamız var. Alt yapıları yeniledikten sonra yıpranmış asfaltları ise yeniliyoruz. Böylece mahallemizin yol sorununu çözmüş olacağız" diye konuştu.


Belediye olarak Osman Gazi Mahallesi’nin ihtiyaçlarını tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarını dile getiren Bekler, "Diğer hizmetlerin de zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yolların kullanılabilir olması çok önemli. Asfaltlama çalışmamız bittiğinde de asfaltın girmediği yollara da parke taşı çalışmalarımız devam edecektir. Şuan Turhal Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda büyük bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Bütün mahallelerimizin eksikliklerini yerinde tespit etmiş durumdayız ve çok hassas bir şekilde çalışarak hepsini de çözüme kavuşturmuş durumdayız.. Bu konuda son derece ciddi çalışıyoruz.Turhal sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere asfalt ve parke hizmetini de götüreceğiz. Turhal’da asfaltlanmamış yol ve sokak bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç