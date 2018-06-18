Turhal’da asfalt çalışmaları devam ediyor

İlçede asfalt çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyleyen Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Vatandaşımızın sorunsuz ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Turhal Belediyesi olarak asfalt hizmetlerinin ilçenin her köşesinde yoğun bir şekilde devam ettiğini bildiren Bekler, ekiplerin Turhal’ın değişik yerlerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Osmangazi Mahallesi’nde 2 kilometre civarında sathi asfalt çalışması yapıldığını ifade eden Bekler, "Bu mahallemizde hummalı bir asfalt çalışmamız var. Alt yapıları yeniledikten sonra yıpranmış asfaltları ise yeniliyoruz. Böylece mahallemizin yol sorununu çözmüş olacağız" diye konuştu.

Belediye olarak Osman Gazi Mahallesi’nin ihtiyaçlarını tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturduklarını dile getiren Bekler, "Diğer hizmetlerin de zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yolların kullanılabilir olması çok önemli. Asfaltlama çalışmamız bittiğinde de asfaltın girmediği yollara da parke taşı çalışmalarımız devam edecektir. Şuan Turhal Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda büyük bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Bütün mahallelerimizin eksikliklerini yerinde tespit etmiş durumdayız ve çok hassas bir şekilde çalışarak hepsini de çözüme kavuşturmuş durumdayız.. Bu konuda son derece ciddi çalışıyoruz.Turhal sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere asfalt ve parke hizmetini de götüreceğiz. Turhal’da asfaltlanmamış yol ve sokak bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.