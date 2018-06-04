Turhal’da bin kişi iftarda buluştu

Ramazan’ın başlangıcıyla Gazi Hasan Muhammed Çeçen Aşevi Sosyal Tesislerinde her gün bin 500 kişiye iftar yemeği veren Turhal Belediyesi, iftar programlarını sürdürüyor. Kayacık Mahallesi TOKİ Konutları önünde düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, birim müdürleri ve AK Parti ilçe teşkilatı ile yaklaşık bin kişi katıldı.

Programda konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ilçede Ramazan ayının manevi atmosferinin en güzel şekilde yaşadıklarını söyledi. Başkan Bekler, "Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayını da etkinliklerimizle dolu dolu geçiriyoruz. Ramazan ayında bolluğun, bereketin ve kardeşliğin en güzelini birlikte yaşıyoruz" dedi.

İftar yemeğinin ardından okunan Kur’anı Kerim tilaveti ve duayla birlikte program sona erdi.