Turhal’da birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi

İlçedeki bir restaurantta düzenlenen programa Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Abdullah Ay ve parti üyeleri katıldı.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Bizim amacımız hepimiz beraber bir olarak bu ülkeye hizmet etmektir. Bizler ülkemizi seviyoruz. Millete hizmet için aşk duymak lazım, bu hizmetlerin karşılığını da bize milletimiz 24 Haziran’da sandığa giderek ’devam ’ dedi. Bu bir bayrak yarışıdır bizlerde bu bayrağı hep taşıyacağız. Son 16 yılda kararlı, azimli ve dik duran bir liderin önderliğinde Türkiye 3,5 kat büyüdü. Bu ülkeye hizmet etmek için önce aşkınızın olması lazım. Türkiye için bir rüyanızın, hayalinizin olması lazım. Çok badireler atlattık, yıllarca patinaj yaptık ama bu ülkenin mayası güçlü tüm bunların üstesinden gelmesini bildi" dedi.