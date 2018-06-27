Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 13:26

Turhal’da birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi

AK Parti Turhal İlçe Başkanlığı tarafından 24 Haziran seçimleri sonrası birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi.

Turhal’da birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi

27 Haziran 2018 13:26


İlçedeki bir restaurantta düzenlenen programa Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Abdullah Ay ve parti üyeleri katıldı.


Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Bizim amacımız hepimiz beraber bir olarak bu ülkeye hizmet etmektir. Bizler ülkemizi seviyoruz. Millete hizmet için aşk duymak lazım, bu hizmetlerin karşılığını da bize milletimiz 24 Haziran’da sandığa giderek ’devam ’ dedi. Bu bir bayrak yarışıdır bizlerde bu bayrağı hep taşıyacağız. Son 16 yılda kararlı, azimli ve dik duran bir liderin önderliğinde Türkiye 3,5 kat büyüdü. Bu ülkeye hizmet etmek için önce aşkınızın olması lazım. Türkiye için bir rüyanızın, hayalinizin olması lazım. Çok badireler atlattık, yıllarca patinaj yaptık ama bu ülkenin mayası güçlü tüm bunların üstesinden gelmesini bildi" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
36
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç