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05 Haziran 2018 13:57

Turhal’da Grup Genç’ten Ezgi Rüzgarı

Özgün müzik tarzıyla tanınan Grup Genç Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Turhal’da Grup Genç’ten Ezgi Rüzgarı

05 Haziran 2018 13:57


Teravih namazı sonrası Milli Egemenlik Parkı alanında gerçekleşen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Grubun solistlerinden Mahir Arslan, İzzet Okumuş, Murat Polat, Milli Egemenlik Parkında sahne aldı.


Konserde, aralarında "Şehitler Ölmez", "Kara Zulüm", "Güneşi Tutamadım"ın bulunduğu sevilen eserlerini seslendiren grup "Yılların Ardından" adlı son albümlerinden parçalar da söyledi.


Grup Genç konserine büyük ilgi


Grup Genc’e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Seslendirdikleri eserlerle gönülleri adeta mest etti. Vatandaşlar Grup Gence eşlik ederek okunan ezgiler seyircilere de duygu dolu anlar yaşattı.


Konuyla ilgili konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, “Ramazan ayı boyunca Kudüs temasıyla ilgili şiir okumaları, sohbetler, söyleşi etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ramazan etkinliklerimiz dolu dolu geçiyor. Teravih namazı sonrası gerçekleşen Turhal’da Ramazan Geceleri programımıza yaklaşık 15 sanatçımızı misafir ettik ve programlarımızda aralıksız devam edecek ezgi, ilahi dinletisi ile değerli hemşerilerimizle buluşmalarını sağladık” şeklinde konuştu.




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