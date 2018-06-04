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04 Haziran 2018 14:15

Turhal’da Hafız Ali Tel’den Kur’an-ı Kerim Ziyafeti

Dünya Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Birincisi Erzurumlu Hafız Ali Tel, Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Geceleri’nde muhteşem sesiyle Turhallıları mest etti.

Turhal’da Hafız Ali Tel’den Kur’an-ı Kerim Ziyafeti

04 Haziran 2018 14:15


Milli Egemenlik Parkında gerçekleştirilen ‘Turhal Ramazan Geceleri’ etkinliğine konuk olan Hafız Tel’e Turhallılar büyük ilgi gösterdi. 2009 yılında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye birincisi olan ardından da 2010’da Türkiye’yi temsilen katıldığı Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması’nda “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma” kategorisinde Dünya birincisi olan Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Hafız Ali Tel, Ramazan etkinliğindeki Kur’an-ı Kerim tilavetiyle Turhallılara huzur dolu bir akşam yaşattı.


Program sonunda Erzurumlu Hafız Ali Tel’i tebrik eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Ramazan Geceleri’nin mübarek ayın manevi iklimine uygun olarak gerçekleştiğini ifade etti. Keskin, şöyle devam etti: “Düzenlediğimiz Ramazan etkinlikleri, mübarek ayın ruhuna uygun olarak Turhal’ın manevi ikliminin üzerine iklim katmak adına dolu dolu geçiyor. Bugüne kadar ki etkinliklerimizin hepsinde hemşerilerimiz ve Turhal’da yaşayan misafirlerimizle birlikte güzel akşamlar geçirdik. Rabbim bu akşamlarımızın sonunda bayrama eriştiğimizde Turhal’da aynı manevi iklimin, aynı ruhun devam etmesini bizlere nasip etsin.” dedi.




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