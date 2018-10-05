Turhal'da ikinci el araç alım satım yeterlilik belge sınavı yapıldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde ikinci el araç alım-satımı yapan firma sahipleri ile çalışanları için mesleki yeterlilik sınavı düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilirken, hali hazırda ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar veya bu sektöre yeni girecek girişimciler için de sınavlar açılmaya başlandı.

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası tarafından protokol kapsamında ikinci el araç alım-satımı yapan firma sahipleri ile çalışanları için düzenlenen mesleki yeterlilik sınavına 28 kişi katıldı. 'Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Sorumlusu Seviye 5' ve 'Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım Danışmanı Seviye 4' mesleklerin de gerçekleşen sınavlar da adaylar, motorlu kara taşıtı satın alma işlemleri, satın alınan araçları satışa hazırlama ve satış işlemlerini içeren uygulamalı ve yazılı sınav da ter döktü.

Turhal Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Alper Saygılı, her iki sınavdan da başarılı olan adaylar, 'MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazanacaklarını belirterek,"Firmalarımızın almış olduğu yetki belgeleri ve mesleki yeterlilik belgeleri de 5 yılda bir yenilenecektir. Özellikle altını çizmekte fayda gördüğümüz diğer bir husus, İl Ticaret Müdürlükleri mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere yetki belgesi vermeyecekler, noterler ise, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin alım-satım işlemlerini kabul etmeyecektir. Bu hususta firmalarımızın bilgi edinmelerini ve konunun hassasiyetine özen göstermelerini istiyoruz" dedi.