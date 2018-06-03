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03 Haziran 2018 15:42

Turhal’da ikram çeşmesinden şerbet

Turhal Belediyesi iftar sonrasında ikram çeşmesinden vatandaşlara Osmanlı döneminin vazgeçilmez içeceklerinden şerbet ikram ediyor.

Turhal’da ikram çeşmesinden şerbet

03 Haziran 2018 15:42


Turhal Belediyesi, Ramazan ayında soğukluğu ile içi ferahlatan, şifa kaynağı şerbeti ilçe sakinlerine ikram ediyor. Osmanlı döneminde su ve ilaç yerine kullanılan şerbet, Turhal Belediyesi’nin ikram çeşmesinden akıyor. Turhallıların iftar sofralarından sonra yoğun ilgi gösterdiği ikram çeşmesinden akan şerbet, kırmızı rengi ve şekerli tadı ile özellikle çocuklar tarafından çok beğeniliyor.


Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir mahalle ve cami çıkışında yapılan şerbet dağıtımlarına Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler de katılıyor. Vatandaşlarla önce iftar sofralarında bir araya gelen Başkan Bekler, daha sonrada ikram çeşmelerinden akan şerbeti elleriyle ikram ediyor.


İkram çeşmesinin sadece Ramazan ayında değil yılın 12 ayında da halka hizmet sunacağını söyleyen Başkan Bekler,"İkram çeşmemiz elektrikli ve tekerlekli. Seyyar olmasından dolayı farklı noktalara taşıyabiliyoruz. Çeşmemizden hem sıcak ikramlar olduğu gibi hemde soğuk ikramlarda bulunabiliyoruz" dedi.




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