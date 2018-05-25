Turhal’da İlahiler Yankılandı.

Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri her gün farklı bir program ile devam ediyor. Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde ünlü ilahi sanatçısı Sedat Uçan Turhallılarla bir araya geldi.

Sevilen ilahileri seslendiren ünlü sanatçı, seyircilere de duygu dolu anlar yaşattı. Uçan’ın, İsrail’in Kudüs’te gerçekleştirdiği zulüm karşısında Filistinliler için seslendirdiği ’Kanayan Yara Filistin’ adlı eserini dinlerken ilçe sakinleri gözyaşlarına engel olamadı.

Programında sonunda Turhallılarla bir Ramazan akşamını paylaşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Sedat Uçan, Ramazan ayının manevi ruhuna etkinliklerle katkı sunan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler’e teşekkür etti. Turhal’ı çok beğendiğini söyleyen Uçan, Konser sonrası Bayın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yavuz Cengiz ve ekibi ile birlikte Turhal’ı gezerek sahuru birlikte yaptı.