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07 Haziran 2018 09:15

Turhal’da Kaymakam Çeşmesi Kavşağında sona yaklaşılıyor

Turhal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kaymakam Çeşmesi kavşağında asfalt serim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Turhal’da Kaymakam Çeşmesi Kavşağında sona yaklaşılıyor

07 Haziran 2018 09:15


Mevsim koşullarının uygun hale gelmesiyle birlikte, belirlenen plan ve program kapsamında sahadaki çalışmalarını arttıran Fen İşleri Müdürlüğü, Kaymakam çeşmesi kavşağında asfalt serimi, kilit taşı kaplama, kaldırım yenileme hizmetlerini yerine getirdi.



“Turhal’ı bir cazibe merkezine dönüştürüyoruz”



İlçenin farklı bölgelerinde gerçekleşen hizmet ve çalışmaları değerlendiren Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, vatandaşların yaşadığı sorunları çözmek için hizmet ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını vurguladı. Bekler, “Turhal’da yaşamı güzelleştiren, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran hizmetlerimiz devam ediyor. Kaymakam Çeşmesi kaderine terkedilmiş durumdaydı. Kavşağımızı ve çeşmemizi yenileyerek peyzaj çalışmalarını tamamlayarak sona yaklaştık. Belediyemizin sahip olduğu bütçeyi ve mali kaynaklarını da mahallelerimize eşit, kaliteli ve uzun ömürlü hizmet için kullanıyoruz. Hiçbir vatandaşımız hiç merak etmesin. Kent merkezinin yanı sıra, kırsal mahallelerde yaşayıp yıllarca hizmete susayan vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları bütün hizmet ve projeleri eksiksiz yerine getireceğiz” dedi.




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