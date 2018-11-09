Turhal'da kentsel dönüşüm başlıyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları başlıyor.

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler Turhal'da aktif hizmet veren müteahhitlerle kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı olan rezevr alanında incelemelerde bulundu. Kentsel dönüşüm projesinin Anadolu'da ilçeler arasında ilk sıralarda geldiğini belirten Başkan Bekler, "Turhal'da makine fabrikasının arkasında 78 dönümlük rezevr alanında kentsel dönüşüm projemizin ilk etabına başlıyoruz. Turha'da müteahhit arkadaşlarımızla bölgeyi gezerek incelemelerde bulunduk. Çevre bakanımızın katılımıyla önümüzdeki günlerde de temel atma törenimiz olacak, Rezevr alanında 862 konut inşa edeceğiz. Bu inşa edilen konutların bir kısmı yapan müteahhite kalırken bir kısmı kale çevresini kapsayan projemizin ikinci ayağında kullanılacak. Kentsel dönüşüm irtibat ofisimizde görüşmeler devam ediyor, vatandaşlarımızda oldukça memnuniyet duyuyorlar" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm Turhal'ın hayali"

Kentsel dönüşüm projesinin bölgenin hayali olduğunu ifade eden Başkan Bekler, "Kentsel dönüşüm Projesi Turhallı hemşehrilerimizin hayali, biz ise hükümetimiz olarak hayalleri gerçekleştiren bir yapıya sahibiz. Projemiz ise iki aşamadan oluşuyor. Rezevr alanında yapılacak konutlar, risk alanı ilan edilen kale bölgesini amorti edecek. Beş yıllık sürecek bu proje Turhalımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.