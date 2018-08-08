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08 Ağustos 2018 10:19

Turhal’da mahalle toplantıları devam ediyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde mahalle toplantıları devam ediyor.

Turhal’da mahalle toplantıları devam ediyor

08 Ağustos 2018 10:19


Mevlana Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Seçimlerden önce sizlere demiştik ki, belediye başkanı olduğumuz zaman mahallenize geleceğiz, sizlerle birlikte mahallenin sorunlarını hep birlikte konuşacağız, not edeceğiz ve arkasından da ekiplerimizle beraber mahallenizin sorunlarını çözeceğiz. Biz bunları anlattığımız zaman dinleyenlerin bir kısmı anlattıklarımızın hikaye olduğunu zannediyordu. Seçimlerden önce vaatlerde bulunuyorsunuz seçimlerden sonrada gelip gitmiyorsunuz deniyordu. Geçtiğimiz 4 yılda olduğu gibi geldik şuan Mevlana Mahallesi’ndeyiz. Belediye başkan yardımcılarımız, meclis üyelerimiz ve birim müdürlerimizle birlikte geldik. Dert dinlemeye, sorunlarınızı dinlemeye ve çözüm üretmeye geldik." dedi.


Konuşmaların ardından vatandaşlar dinlenerek, mahallenin ve mahallelinin istekleri, sorunları, şikayetleri ve önerileri dinlendi.




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