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09 Haziran 2018 18:34

Turhal’da Ramazan etkinlikleri

Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde yapılan Hacivat-Karagöz gösterisine çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Turhal’da Ramazan etkinlikleri

09 Haziran 2018 18:34


Turhal Belediyesi bu Ramazan ay dolayısıyla 15’incisini düzenlediği etkinlikte Hacivat-Karagöz gösterisi yapıldı. Milli Egemenlik Parkı’nda yapılan gösterilere vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi.


Ramazan etkinlikleri hakkında konuşan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Her yıl Ramazan ayına özel olarak düzenlediğimiz etkinlikleri, bu yıl da düzenliyoruz.


Vatandaşlarımız bu mübarek ayda tasavvufla adeta iç içe girmiş bir durumda. Biz de Turhal Belediyesi olarak bu tasavvufi atmosfere katkıda bulunmak için çeşitli programlar hazırladık. Ramazan ayı boyunca Turhal halkı için etkinlikler düzenliyoruz. Bugünkü etkinliğimizde çocuklarımıza yönelik bir program düzenledik. İnşallah çocuklarımızı sevindirmişizdir" dedi.




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