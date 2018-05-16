Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 15:30

Turhal’da Sıfır Atık Projesi eğitimleri devam ediyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm hareketi kapsamında personellere verilen seminerler devam ediyorCumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tanıtımı yapılan Sıfır Atık Projesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Turhan Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Turhal Belediyesi olarak projenin sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Turhal bırakılması doğrultusunda, projenin öncelikli olarak kamu binalarından başlanarak tüm Türkiye’ye yayılması hedeflenmektedir.

Turhal’da Sıfır Atık Projesi eğitimleri devam ediyor

16 Mayıs 2018 15:30

Tokat’ın Turhal ilçesinde Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm hareketi kapsamında personellere verilen seminerler devam ediyor


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tanıtımı yapılan Sıfır Atık Projesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Turhan Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Turhal Belediyesi olarak projenin sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Turhal bırakılması doğrultusunda, projenin öncelikli olarak kamu binalarından başlanarak tüm Türkiye’ye yayılması hedeflenmektedir." dedi


Turhal Belediyesi olarak Nisan 2017 itibariyle Turhal’da geri dönüşüm hareketine başladıklarını belirten Başkan Bekler,"Geri dönüşüm hareketi kapsamında; atık piller, elektrik ve elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ve ambalaj atıkları kaynağında ayrı ayrı toplanıyor ve geri dönüşüme gönderiliyor. Okullar arası atık pil yarışmasıyla birlikte, elektrik ve elektronik atık toplama yarışmaları düzenlenerek geri dönüşüm hareketine ivme kazandırılıyor." diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç