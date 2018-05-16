Turhal’da Sıfır Atık Projesi eğitimleri devam ediyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde Sıfır Atık Projesi ve geri dönüşüm hareketi kapsamında personellere verilen seminerler devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde tanıtımı yapılan Sıfır Atık Projesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirildiğini ifade eden Turhan Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Turhal Belediyesi olarak projenin sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Turhal bırakılması doğrultusunda, projenin öncelikli olarak kamu binalarından başlanarak tüm Türkiye’ye yayılması hedeflenmektedir." dedi

Turhal Belediyesi olarak Nisan 2017 itibariyle Turhal’da geri dönüşüm hareketine başladıklarını belirten Başkan Bekler,"Geri dönüşüm hareketi kapsamında; atık piller, elektrik ve elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar ve ambalaj atıkları kaynağında ayrı ayrı toplanıyor ve geri dönüşüme gönderiliyor. Okullar arası atık pil yarışmasıyla birlikte, elektrik ve elektronik atık toplama yarışmaları düzenlenerek geri dönüşüm hareketine ivme kazandırılıyor." diye konuştu.