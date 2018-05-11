Turhal’da Tapu Dağıtım Töreni Düzenlendi.

Tokat’ın Turhal ilçe Belediyesi tarafından tapu dağım töreni düzenlendi. Green Park düğün salonunda düzenlenen programa Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Ak Parti Turhal İlçe Başkanı Abdullah Ay ve vatandaşlar katıldı. Tapu teslim töreninde açıklama yapan Başkan Bekler “Bu gün burada Gaziosmanpaşa Mahallesi sakinlerine tapularını dağıttık. Bizler içinde onlar içinde mutlu bir gün, vatandaşlarımız bu mahallemize yerleşeli 60,70 yıl olmuş ancak, bu mahallemizde bir imar uygulaması olmamış. Biz 2014’te Belediye Başkanı olduktan sonra imar uygulamalarını tamamladık. Toplamda 1200 parsel ve 1150 kişi kapsayan imar bölgesi çalışmalarımızı sonlandırdık, Bu gün sembolik olarak 20 vatandaşımızın tapularını dağıttık diğer vatandaşlarımızın tapuları müdürlüğümüzde hazır, vatandaşlarımızın görüşmelerinden de anlıyoruz ki uygulamalarımızdan memnunlar. Gaziosmanpaşa Mahallemizin tapuları hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Yılmaz Bekler tarafından vatandaşlara Tapuları verildi.