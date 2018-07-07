Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 15:45

Turhal’da Yaz Spor Okulları Başladı.

Turhal Belediyesi, Yeni Belediye Spor Kulübünün düzenlediği yaz spor okullarının açılış töreni Alparslan Ortaokulu bahçesinde yapıldı.

Turhal’da Yaz Spor Okulları Başladı.

07 Temmuz 2018 15:45



Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve Yeni Belediye Spor Kulüp Başkanı Celalettin Özkaplan’ın katıldığı tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.


Turhallı gençlerin son dönemlerde elde ettiği başarıyla gurur duyduğunu ifade eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal’ın spor kenti olma yolunda vermiş olduğumuz sözlerin hepsini yerine getiriyoruz. Bizim bu doğrultuda öncelikli hedefimiz sporda altyapıyı güçlendirmek, Mücadelesine devam eden sporcularımıza her türlü desteği vereceğiz. Bu yaz tüm spor komplekslerimizi Turhal’ın sporuna ayıracağız. Bu sayede Turhalımız sporda marka ilçe olma yolunda adım adım ilerliyor. Çıta gün geçtikçe daha da yükseliyor" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç