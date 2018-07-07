Turhal’da Yaz Spor Okulları Başladı.

Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve Yeni Belediye Spor Kulüp Başkanı Celalettin Özkaplan’ın katıldığı tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Turhallı gençlerin son dönemlerde elde ettiği başarıyla gurur duyduğunu ifade eden Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal’ın spor kenti olma yolunda vermiş olduğumuz sözlerin hepsini yerine getiriyoruz. Bizim bu doğrultuda öncelikli hedefimiz sporda altyapıyı güçlendirmek, Mücadelesine devam eden sporcularımıza her türlü desteği vereceğiz. Bu yaz tüm spor komplekslerimizi Turhal’ın sporuna ayıracağız. Bu sayede Turhalımız sporda marka ilçe olma yolunda adım adım ilerliyor. Çıta gün geçtikçe daha da yükseliyor" diye konuştu.