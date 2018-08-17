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17 Ağustos 2018 15:12

Turhal’da YKS’de dereceye giren öğrencilere ödül

Tokat’ın Turhal ilçesinde eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Türkiye genelinde ilk 10 bin derecesine giren öğrenciler düzenlenen organizasyonla ödüllendirildi.

Turhal’da YKS’de dereceye giren öğrencilere ödül

17 Ağustos 2018 15:12


Turhal Öğretmenevi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Kaymakam Üçer, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak onlara kayıt ve yolculuk masraflarına katkı olarak harçlık mahiyetinde para ödülü verdi. Üçer,"Sizlerin bu başarısında emeği geçen başta aileleriniz olmak üzere öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Sizlerin bu başarısı umarım diğer öğrencilerimize de örnek olur. Bizim en önemli önceliğimiz eğitimdir. İşte bundan dolayı da İlçemizin eğitimdeki başarısı her geçen gün daha da artmakta. Turhal’daki bu başarının devamının geleceğine inancım tamdır. Değerli öğrenciler, yoğun çalışma temposu ile geldiğiniz bu nokta hayatınızda önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Birçoğunuz büyükşehirlerde üniversitelere gideceksiniz. Oralarda çalışma temponuzu kaybetmeden, rehavete kapılmadan derslerinize dikkat ederek okullarınızı zamanında bitirmenizi temenni ediyorum. Çünkü aileleriniz her türlü imkanlarını sizler için seferber ederek fedakarlıkta bulundular. Bunun kıymetini bilip hakkını vereceğinizden eminim" şeklinde konuştu


Konuşmanın ardından Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer YKS’de Türkiye 275’incisi ve Turhal 1’incisi olan Ali Karabiçek’i dizüstü bilgisayar ile ödüllendirdi. Bunun yanı sıra Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler de öğrencileri gram altınla ödüllendirdi.


Düzenlenen ödül törenine Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferit Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, öğrenciler ve velileri katıldı.




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