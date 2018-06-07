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07 Haziran 2018 15:08

Turhal’ın bankları şarkı ve türkü söylüyor

Turhal Belediyesi, şehir estetiğine katkıda bulunmak hem de gelen misafirlere Turhal’ın tanıtımını yapmak amacıyla şehir meydanına KKonuşan banklar yerleştirdi.

Turhal’ın bankları şarkı ve türkü söylüyor

07 Haziran 2018 15:08


Turhal Belediyesi şehir merkezine yerleştirdiği konuşan banklarla vatandaşlara yeni ve keyifli bir hizmeti daha hayata geçirdi.


Turhallı vatandaşların merak ve ilgiyle kullandığı konuşan banklar, genç yaşlı bütün herkese müzik ziyafeti sunuyor. Turhal’ı örnek İlçe haline getirmeye çalıştıklarını belirten Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler; "Şehir Merkezi’ne havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlarımızın daha hoş vakit geçirebilmesi amacıyla konuşan banklar yerleştirdik. Amacımız ve çalışmalarımız vatandaşlarımızı daha huzurlu ve sağlıklı bir şehirde yaşamalarını sağlamak. Her geçen gün yapmış olduğumuz çalışmalarla Turhalımıza yenilikler getirmeye devam ediyoruz" dedi.


Vatandaşlar söz konusu banklar sayesinde, bir taraftan söz konusu eserleri okurken, bir taraftan da sesli olarak dinleme imkanına kavuşuyorlar.




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