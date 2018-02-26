Turhallı öğrenciler Almanya’da staj yapıyor

Turhal Şehit Ahmet Atilla Güneş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’Avrupa’da Nitelikli Mesleki Eğitim Stajı’ adlı Avrupa Birliği projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmesi uygun bulunarak hibe desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda Makine Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanından toplam 21 öğrenciye yönelik olarak uygulanacak staj programı hareketlilikleri başlatıldı. Makine Teknolojileri Alanı öğrencileri Avusturya’nın Başkenti Viyana’da bulunan ev sahibi kurum olan HTL Wien 10 Meslek Okulunda 3 hafta belirlenen çalışma programını başarı ile uygulayarak şehirlerine döndü. Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı öğrencileri ise Almanya’nın Heidelberg şehrinde bulunan Carl Bosch Schule Meslek Okulunda staj çalışmalarına başladı. Öğrenciler 10 Mart tarihine kadar Almanya’da eğitim çalışmalarına devam edecek. Şehit Ahmet Atilla Güneş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadir Türksoy, Mesleki ve Teknik Eğitimde nitelikli iş gücü talebi her geçen gün artmakta olduğuna dikkat çekerek, “Bu bakımdan projemiz daha da anlamlı hale gelmiştir. Bunlarla beraber katılımcılarımızın staj çalışmaları yanında Avrupa’da farklı kültür, sosyal yapı ve tarihi geçmişlerini tanıma fırsatı bulmuşlardır. Öğrencilerimiz yurt dışında gerçekleştirdikleri staj çalışmaları ile uluslararası geçerliği sahip europass hareketlilik sertifikası ile ev sahibi ortağın düzenlediği katılım sertifikası sahibi olmuşlardır." dedi.

Öte yandan Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı öğrencileri ise Nisan ayında Romanya’nın Başkenti Bükreş’te staj programlarını uygulayacakları kaydedildi.