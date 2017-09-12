Turhalspor, maçları sentetik sahada oynanacak

Turhal Stadyumu’nun ilçeye yeni bir devlet hastanesi kazandırılması amacıyla yıkılması nedeniyle Turhalspor sentetik sahada maç yapacak. Yeşilırmak Mahallesi’ndeki sentetik sahada incelemelerde bulunan Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul’dan bilgi aldı. Kaymakam Üçer, Türkiye Futbol Federasyonu’nun istediği kriterlere uygun olması için çalışmaların yapılacağı alanları yerinde görme fırsatı bulduğunu ifade ederek,"Burada güvenlik gerekçesi ile sahanın etrafının tel örgü ile çevrilmesi, misafir takım seyirci tribünü yapılması gibi birkaç konuda çalışmaları en kısa süre yaparak 24 Eylül Pazar günü ligin ilk haftasında oynanacak olan Turhalspor-Görelespor maçına yetiştirmeye çalışıyoruz. Şimdiden takımımız Turhalspor’a yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.