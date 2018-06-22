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22 Haziran 2018 09:11

Turhalspor’un acı günü

Turhalspor Kulübünün eski başkanlarından Ergin Doğan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Turhalspor’un acı günü

22 Haziran 2018 09:11


Yeşil-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğan’ın 72 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Doğan’ın vefatıyla ilgili olarak yeşil-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:


"Camiamızın ve Turhal’ımızın sevilen insanlarından, Turhalsporumuz için birçok emekleri bulunan eski Kulüp Başkanlarımızdan Ergin Doğan’ın vefat ettiği haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli büyüğümüz Ergin Doğan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.


Doğan’ın cenaze namazı törenine Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhalspor Kulüp Başkanı Feridun Özçelik ve çok sayıda Turhalspor taraftarı katıldı.


Doğan’ın cenazesi Kesikbaş Camin’de kılınan ikindi namazının ardından şehir kabristanlığına defnedildi.




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