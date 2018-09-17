Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a çok yönlü Tokat dosyası

Ali Çelik, beraberinde MHP tokat Milletvekili Av Yücel Bulut ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a kentte turizm yatırımı bekleyen bölgelerle alakalı dosya takdim etti.

Gerçekleşen ziyarette Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı ilgilendiren acil talepleri Bakan Mehmet Ersoy ile görüşme fırsatı bulduklarını söyleyen Ali Çelik, bu ziyaret için birlikte randevu alınan ismin MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut olduğunu söyledi.

Yapılan ziyarette ortaya çıkan tabloya dikkat çeken Başkan Çelik, iktidarı ile muhalefeti ile ve sivil toplum örgütleriyle el ele verilerek Tokat için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çelik,"Akbelen yaylamızın turizm planının yapılmasına yönelik olarak yazılı talebimiz ile Beyhamam Sokağı, Sulusokak ve Zile Çarşımızın sağlıklaştırılmasına yönelik yapılacak proje ile ilgili ön çalışmamızın yanı sıra; Komana ve Sebasta Polis gibi antik dönemlerden kalan turistik ve tarihi mekanlarımızla alakalı bir dizi dosyayı kendisine ilettik. Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün Sivas yerine bizde olması gerekliğini paylaştık ve bunu istedik. Malum İstanbul'dan sonra en büyük envantere sahip olan şehir olarak bu müdürlüğün bizde olmaması bir kayıp. Sayın Bakanı Ekim ayı içerisinde de Tokat'a davet ettik. Sağ olsun kendileri bu davetimize çok sıcak baktılar. Tokat'a geleceği tarihe kadar taleplerimizden bir kaçını çözeceğinin ve kente bu müjdeleri vermek için geleceğini söyledi. Ayrıca kendilerine takdim ettiğimiz Niksar Çeyiz Sandığını da çok beğendiğini ifade etti. Kentin bütünüyle turizminin gelişmesine yönelik olarak süregelen çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.