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10 Temmuz 2018 16:47

Türkiye genelinden 100 kanocu Almus’ta kürek çekecek

Türkiye Kano Federasyonu tarafından, 13-14 Temmuz 2018 tarihlerinde Almus Kaymakamlığı ile Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleri ile düzenlenecek kano yarışmasına ülke genelinde 10 takım ve 100 sporcu katılacak.

Türkiye genelinden 100 kanocu Almus’ta kürek çekecek

10 Temmuz 2018 16:47


Türkiye Kano Federasyonu tarafından "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma ve Gazi Melih Ekici Kupası Deniz Kanosu" yarışmaları 13-14 Temmuz 2018 tarihlerinde Almus’ta düzenlenecek. Almus Kaymakamlığı ile Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleri ile ilçede bulunan Almus Barajı’nda düzenlenecek kano yarışmalarına ülke genelinde 10 takım ve 100 sporcu katılacağını duyuran Almus Kaymakamı Hamza İnam, "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma ve Gazi Melih Ekici Kupası Deniz Kanosu yarışmaları 13-14 Temmuz 2018 tarihlerinde Almus Baraj gölünde 500 ve 1000 metre yarışları ile gerçekleşecek. Yarışmaya ulusal takımlar düzeyinde 10 takım ve 100 sporcu katılacak. Almus Tufan Tepe Öğretmenevi civarından başlayıp eski OKA tesislerindeki iskelede tamamlanacak. Yarışmalar öncesinde ilçede Kardeşlik ve Spor festivali düzenleyeceğiz. İlk defa Almus baraj gölü yüzeyinde deniz kanosu yarışları icra edilecek. Bu yarış Almus için çok önem arz ediyor. Deniz kanosu olarak adlandırılan bir yarışın ilk defa göl yüzeyinde yapılacak olması çok önemli. Bu su sporları açısından Almus için başlangıç olur" şeklinde konuştu.


Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise alternatif bir spor dalının buraya gelmesi ve yapılıyor olmasının Almus ve Tokat’ın tanıtımına çok önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, deniz olmayan bir yerde yarışların yapılıyor olmasının ilçenin marka değerini artıracağını söyledi.




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