Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi başladı

Tokat Valiliğinin desteği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde il merkezi ve İlçelerinde toplam 7 bin 290 ilkokulun 3’üncü sınıfında okuyan öğrencilerin her biri için oluşturulan özel tarama merkezlerinde 20 metre sürat koşuşu, el kavrama kuvveti, çeviklik testi, geriye sağlık topu atma, dikey sıçrama, esneklik, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, antropometrik ölçüm ve performans test protokolleri uygulanmaya başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar Tokat’ta gerçekleştirilen proje ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında; "Gerçekleştirilecek olan bu proje ile Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve başarı elde edilebilmesi başta olmak üzere, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuklarımıza sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlanacaktır. Böyle anlamlı bir projeyi hayata geçiren başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza, desteklerinden dolayı Tokat Valiliğimize, Tokat Belediyemize Şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, projeye katılacak olan öğrencilerimizi yeteneklerini keşfetmeleri adına sahalara davet ederek, projede görev alacak tüm görevlilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.