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12 Mayıs 2018 11:39

Türkiye’nin ilk hemşire yardımcıları mezun oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Şubat ayında verdiği kadro sözünün ardından, hemşire yardımcısı olarak mezuniyet sevinci yaşayan Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri iş hayatına atılmayı planlıyor.

Türkiye’nin ilk hemşire yardımcıları mezun oldu

12 Mayıs 2018 11:39


Tokat Erişim Sağlık Meslek Lisesi tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katılan hemşire yardımcısı adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjde ile çifte sevinç yaşadı. Bir taraftan okullarından mezun olmanın sevincini yaşayan öğrenciler, üniversite, devlet ve özel hastanelerde açılacak hemşire yardımcılığı kadrolarında iş bulmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz şubat ayında verdiği müjdede yeni düzenlemeye göre ’Sağlık Meslek Liseleri’nden mezun olan öğrenciler hemşire yardımcısı olarak sağlık kurumlarında çalışmaya başlayabileceği belirtilmişti. Sonrasında alınacak terfi ile hemşire statüsü kazanma şansı da olan yeni mezunlar, bu maksatla bir an önce iş hayatına atılmak istiyor. Kep atarak hemşire yardımcısı statüsü kazanan öğrencilerin hayata erken atılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Nilgün Koyuncu: " Tabi ki 4 yıllık okullarından, öğretmenlerinden, bizlerden ayrılıyorlar. Bir taraftan da işlerine başlayacaklar, kendi paralarını kendileri kazanacaklar. Hayata hızlı bir şekilde giriş yapacaklar lise mezunları olacaklar. Büyük bir heyecan ve mutluluk içerisindeler" şeklinde konuştu.


Bir taraftan eğitimine devam ederken bir taraftan da çalışmak istediğini söyleyen yeni mezunlardan Cansu Yudum Sanca, hemşire yardımcılığı atamalarında kendilerine verilen kontenjan ile tüm meslektaşlarının iş bulmasını diledi. Mert Ekinci isimli mezun ise diplomasını aldıktan hemen sonra özel hastanelere iş başvurusunda bulunacağını söyledi.




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