Uçamayan karga trafiği kilitledi

Zile ilçesinde uçamayan karga hem kendisi hem de araç sürücüleri için zor anlar yaşattı. Vatandaşların belediyeyi araması üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri kuşu yakalamak için çaba harcadılar. Zabıta ekiplerinin elinden kurtulan karga araçların olduğu trafikte kaçmaya başladı. Bir vatandaşın yakalaması ile kurtarılan karga zabıta ekipleri tarafından gerekli kontrollerin yapılması için belediye veteriner ekiplerine teslim edildi.

Zile Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Günfer, vatandaşlardan ilçenin en işlek meydanında uçamayan bir karganın trafik kazasına sebebiyet vereceği ihbarını aldıklarını, zabıta ekiplerinin gerekli müdahaleyi yaparak uçamayan kuşu yakalayıp tedavi altına aldıklarını belirtti.