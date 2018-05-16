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16 Mayıs 2018 11:06

Uçamayan karga trafiği kilitledi

TOKAT (İHA) – Tokat’ın Zile ilçesinde kavşakta uçamayan karga araç sürücülerine zor anlar yaşatırken kuşun yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Uçamayan karga trafiği kilitledi

16 Mayıs 2018 11:06


Zile ilçesinde uçamayan karga hem kendisi hem de araç sürücüleri için zor anlar yaşattı. Vatandaşların belediyeyi araması üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri kuşu yakalamak için çaba harcadılar. Zabıta ekiplerinin elinden kurtulan karga araçların olduğu trafikte kaçmaya başladı. Bir vatandaşın yakalaması ile kurtarılan karga zabıta ekipleri tarafından gerekli kontrollerin yapılması için belediye veteriner ekiplerine teslim edildi.


Zile Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Günfer, vatandaşlardan ilçenin en işlek meydanında uçamayan bir karganın trafik kazasına sebebiyet vereceği ihbarını aldıklarını, zabıta ekiplerinin gerekli müdahaleyi yaparak uçamayan kuşu yakalayıp tedavi altına aldıklarını belirtti.




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