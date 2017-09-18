Üçüzlerin okul heyecanı

Çay Mahallesinde ikamet eden 26 yaşındaki Mustafa İşler ile 24 yaşındaki Şule İşler çiftinin üçüz kızları, Gazipaşa İlkokulunda eğitim-öğretime başladı. Anneleri ile birlikte okula gelen üçüzler dikkat çekti. Arkadaşları ile birlikte sıraya giren minik öğrenciler sınıflarında aynı sırayı paylaştı. İlk defa üçüz öğrencileri olan öğretmen Hakan Sarı da bu eğitim öğretim yılında farlı bir heyecan yaşadığını, üçüzlerin aynı sınıfta olmasının avantajları ve dezavantajları olacağını kaydetti.

7 aylık kalplerinde delikle doğmuşlardı

Anne Şule İşler, kızlarının ilk okul günü çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Kızlarım 7 aylık doğmuşlardı, kalplerinde delik vardı. Ama Allah’ıma şükür bugünlere geldik. Bayağı bir badire atlattık. Devletimizden hayırseverlerden destek çıkanlar oldu. Özel mama getirdirdik devletimizin sayesinde. Şuan çok fazla bir sıkıntımız yok. Kalplerinde sorunları kalmadı ama astım bronşit rahatsızlıkları var. O biraz kış aylarında bizi perişan ediyor” dedi. Üçüzlerin okul masraflarını zor karşıladıklarını ifade eden İşler, “Formalarını müdür bey karşıladı. Kırtasiye masraflarını karşılayamadım henüz. Çantaları, bazı kırtasiye malzemeleri alınacak. Bir tane olsa sorun değil ama üç tane olunca kıyafet almakta bile çok zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

Tokat’ta 2011 yılında 7 aylık olarak yaklaşık 1’er kilogram olarak dünyaya gelen üçüzler 2 ay kuvözde kaldıktan sonra anne ve babası tarafından kucağına alabilmişti.