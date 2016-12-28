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28 Aralık 2016 11:29

Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde Erbaa’yı temsil ettiler

Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği’nde Erbaa’yı temsil ettiler

28 Aralık 2016 11:29

Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği’nde Erbaa Belediye İlkokulu öğrencileri hazırladıkları “Boş Zaman Aktivitelerinin Öğretilmesi” projesiyle Tokat’ı temsil etti.
Toplam 1200 proje başvurusunun yapıldığı 100 projenin ise sergilenmek için seçildiği Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği’nde Erbaa Belediye İlkokulu’nun projesi sergilenmek için seçildi. Proje yabancı dil öğrenirken zorluk çeken öğrencilere yardımcı olmak ve dil eğitimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi. Erbaa Belediye İlkokulu Öğrencileri tarafından uygulanan projede görsel okuma, yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemleriyle dil öğrenimin kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtildi. Şanlıurfa’da düzenlenen serginin ardından, projeyi gerçekleştiren 9 yaşındaki Arda Barut, okul öğretmenleri ve Erbaa Belediye İlkokulu Müdürü Altan Sağır, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım’ı ziyaret ederek Başkan Yıldırım’a projeye verdiği destek nedeniyle plaket takdim etti.
Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım çok sayıda projenin katıldığı Uluslararası Türk Dünyası 3. Bilim ve Kültür Şenliği’nde projenin sergilenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek eğitimde kalitenin arttırılmasını sağlayacak benzer projelerin çoğalması için desteklerinin süreceğini söyledi.



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