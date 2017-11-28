Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 16:08

Üniversite adaylarına ‘terör’ konferansı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde polis ekipleri, lise son sınıf öğrencilerine "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verdi.

Üniversite adaylarına ‘terör’ konferansı

28 Kasım 2017 16:08


Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta; Terör örgütlerinin özellikler lise ve dengi okullardan eleman kazanmak, öğrencileri toplumun huzur ve güvenliğine yönelik eylemlere tahrik etmek amacıyla yürüttükleri propaganda çalışmalarına karşı, öğrencileri bilgilendirmek, provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde, Bilgilendirme ve Önleme faaliyetleri kapsamında “Gençlik ve Güvenli Gelecek” konulu konferansı verildi.


Reşadiye Emniyet Amirliği Polis Merkez Amiri vekili Tamer Külhaşoğlu; Terör Örgütleri’nin, 14-25 yaş grubundaki gençleri kazanmak için uyguladığı yöntemleri anlattı. Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapısındaki (FETÖ/PDY) bir grup cuntacı askerler tarafından yapılan 15 Temmuz Darbe girişimi tek tek FETÖ’nün iç yüzünü ve darbeyi nasıl gerçekleştirdiklerini öğrencilere aktardı. Terör örgütlerinin aile yapısı ve ekonomik durumunda olumsuzluklar olan öğrencileri eylemlere hazırladıklarını kaydetti. Külhaşoğlu, terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, örgütlerin insan gücü kazanmak için uyguladıkları senaryolara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.


Konferansta polisler tarafından öğrencilere kalem hediye edildi. Daha sonra birer form dağıtılarak öğrencilerin görüşleri alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç