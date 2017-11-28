Üniversite adaylarına ‘terör’ konferansı

Reşadiye Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta; Terör örgütlerinin özellikler lise ve dengi okullardan eleman kazanmak, öğrencileri toplumun huzur ve güvenliğine yönelik eylemlere tahrik etmek amacıyla yürüttükleri propaganda çalışmalarına karşı, öğrencileri bilgilendirmek, provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde, Bilgilendirme ve Önleme faaliyetleri kapsamında “Gençlik ve Güvenli Gelecek” konulu konferansı verildi.

Reşadiye Emniyet Amirliği Polis Merkez Amiri vekili Tamer Külhaşoğlu; Terör Örgütleri’nin, 14-25 yaş grubundaki gençleri kazanmak için uyguladığı yöntemleri anlattı. Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapısındaki (FETÖ/PDY) bir grup cuntacı askerler tarafından yapılan 15 Temmuz Darbe girişimi tek tek FETÖ’nün iç yüzünü ve darbeyi nasıl gerçekleştirdiklerini öğrencilere aktardı. Terör örgütlerinin aile yapısı ve ekonomik durumunda olumsuzluklar olan öğrencileri eylemlere hazırladıklarını kaydetti. Külhaşoğlu, terörün bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, örgütlerin insan gücü kazanmak için uyguladıkları senaryolara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Konferansta polisler tarafından öğrencilere kalem hediye edildi. Daha sonra birer form dağıtılarak öğrencilerin görüşleri alındı.