Üniversite öğrencilerinden "askıda yemek var" uygulaması

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinden Muzaffer Güneş, Halil İbrahim Eyice, Sedat Dere, Muhammet Daşan askıda ekmek projelerini hayata geçirdi. Şehir merkezinde birçok lokantaya ’askıda yemek var" afişini gören vatandaşlar uygulamaya destek oluyor. Lokantada 1 kap yemek yiyen hayırseverler, 2 kap yemek parası ödüyor, parası ödenen yemekler de ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor.

Üniversite öğrencisi Muzaffer Güneş, toplumsal dayanışma adına başlattıkları projelerine destek veren esnaflar sayesinde askıda yemek var uygulamasının hayata geçtiğini söyledi. Yaklaşık 200 kişiye broşür dağıttıklarını ifade eden Güneş, "Uygulamaya destek veren lokantalarda yemek yiyen vatandaşlar 1 yemek parası askıda yemek uygulaması için hazırlanan kutuya bırakıyor. Yardıma ihtiyacı olan bir insanda bu bırakılan porsiyon ücreti ile yemek yiyebiliyor" dedi.

Öğrencilerden Halil İbrahim Eyice ise bir ödev kapsamında hazırladıkları projeye duyarlı vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını söyledi. İhtiyacı olan bir kişinin direk lokantaya giderek yemek istemeyeceğinden hareketle yola çıktıklarını ifade eden Eyice, "Bu uygulama sayesinde ihtiyaç sahipleri afiş astığımız işyerilerine giderek yemek yiyebiliyor. Veren el ile alan el bir birini görmediği için ihtiyaç sahiplerinin çekimserliğinin ortadan kaldırabiliyorsak bu anlamda güzel oldu" diye konuştu.