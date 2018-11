Üniversite öğrencisi cehalete savaş açtı

TOKAT (İHA) – Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan üniversite öğrencisi Metin Uğur tarafından başlatılan Cehalete karşı 'Her köye bir kütüphane' projesi kapsamında köyler kütüphane kazandırılıyor.

Köydeki eski öğretmen lojmanını kütüphaneye çevirmek için çalışma başlatan Uğur, boya badana gibi birçok tadilat işlerini kendisi yaptı. Sosyal medyadan 'Her Köye Bir Kütüphane' başlığı ile çağrı yapan Uğur, aldığı desteklerle kütüphanenin kurulmasını sağladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cehalet yenilmesi gereken en büyük düşmandır' sözünü yerine getirmek için böyle bir proje başlattığı belirten Metin Uğur,"Biz kütüphanemizi kendi çabalarımızla kurduk. Kolay olmadı. Sosyal medya üzerinden 'Her Köye Bir Kütüphane' çağrısının Türkiye'nin tüm köylerine, her karış toprağına yayılmasını istiyorum. Kitap okuyan nesiller yetiştirmeliyiz. Çünkü cehaletin barınamayacağı tek yer kitaplarla dolu kütüphanelerdir. Kütüphane önerisini sunduğumda zorluklar başladı. Destekleyenler ve karşı çıkanlar oldu. Karşı çıkanlar kitabı kim okuyacak, nereye açılacak, parasını nereden karşılayacağız gibi karşı çıkanların, kitabı kim okuyacak zihniyetini savunuyor olmaları ise daha da vahim bir durum yaratıyordu. Kitabın önemini kavratmak, bir kitap okumak çok şey değiştirir fikrini çevremde tartışmaya başladım. Herkes cehalete karşı ama, cehaletin yeşermeyeceği yegane toplum okumuş toplumdur. Cehaleti okuyarak yeneriz gibi fikirleri tartıştık. karşı çıkanlar olmasına rağmen kütüphanemizi kurduk. Okulumuzun, eskiden öğretmen lojmanı olarak kullanılan, şimdi ise depo olarak kullanılan eski bir yeri vardı. Burasının esaslı bir tadilat ile kütüphaneye çevrilmesi fikri kabul gördü. Bizde, Anadolu'da köylerde öğretmen çok değerlidir. Eski öğretmen lojmanın kütüphane olmasını birazda bu nedenle, öğretmenlere bir saygının gereği olarak düşündük. İçinde geleceğimiz olan çocuklar olacak, yarınlarımız umutlarımız olacak. İnsanın beynini geliştiren kitaplar olacak. Cehaleti okuyarak yeneceğiz. Kütüphanemizde her yaşa hitap edecek kitaplar mevcut. Temel sloganlarımızdan biri de, bir kitap bir çocuğu değiştirir, bir çocuk ise toplumu değiştir. Bu ışık çevre köylere de yansıyacak." şeklinde konuştu.