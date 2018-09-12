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Üniversite öğrencisi kazada hayatını kaybetti

Tokat’ın Niksar ilçesinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi devrilen traktörde hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi devrilen traktörde hayatını kaybetti.


Niksar'a bağlı Yeşilköy Köyünde meydana gelen kazada C.Ö. ‘nün (15) kullandığı traktör direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su gözesine devrildi. Kazada traktörde bulunan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Barış Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Çetin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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