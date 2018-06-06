Urfa Sıra Geceleri Turhallıları mest etti

Milli Egemenlik parkında düzenlenen programa Tokat Milletvekili ve adayı Yusuf Beyazıt, AK Parti Turhal İlçe başkanı Abdullah Ay ve çok sayıda protokol katıldı.

Türküler eşliğinde Urfalı sanatçı grubu sahnede çiğ köfte hazırladı. Türkü ezgileri altında hazırlanan çiğ köfte geceye katılan vatandaşlara ikram edilirken, Şanlıurfa’nın meşhur mırra kahvesi de sunuldu. Gecede Urfalı sanatçılar ekibindeki davulcunun ateş yakarak yaptığı şov büyük ilgiyle izlendi.

Gecenin sonunda konuşma yapan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler,"Her sene olduğu gibi hemşerilerimize ramazan akşamları etkinlikleri çerçevesinde farklı bir konsept hazırladık. Ülkemizin her köşesindeki kültürümüzü tanıtmak, yaşatmak amacıyla sıra gecesi düzenliyoruz. Şanlıurfa’dan gelen Urfalı sanatçı ve ekibinin seslendirdiği türkülerimizi halkımızla birlikte dinliyoruz. Sıra gecesinin vazgeçilmezi çiğ köfte çok güzeldi. Mırralarımızı içtik. Görsel şovlar ve türkülerle güzel bir gece yaşatan Şanlıurfalı sanatçılarımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.