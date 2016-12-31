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31 Aralık 2016 14:09

Üstün zekalı öğrenciler projelerini anlattı

Üstün zekalı öğrenciler projelerini anlattı

31 Aralık 2016 14:09

Tübitak 47. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında bilgisayar alanında Türkiye 1. si olup aynı zamanda Avrupa’ da (EUCYS) Türkiye’yi temsil eden Tokat Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri geliştirmeye devam ettikleri NAP (Nested Adaptive Prediction) projesi hakkında sunum yaptı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) Eğitim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programda 10. sınıf öğrencileri Serhat Danışan ve Necim Erdem Öksüz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 2,3 ve 4. Sınıf öğrencilerine proje paylaşım etkinliği kapsamında geliştirmeye devam ettikleri NAP (Nested Adaptive Prediction) projesi konusunda sunum yaptı. NAP 3 ile 3. versiyonunu geliştirdiklerini aktaran öğrencilerden Serhat Danışan, NAP 3, teknolojinin bünyesinde tamamen özgün olarak geliştirilmiş bir tahmin algoritması, güçlü bir hata iyileştirme algoritması ve özel bir entropi kodlayıcı da bulunmakta olduğunu söyledi. Geliştirilen yazılım farklı işletim sistemlerinde de (Linux, MacOS, Windows) rahatlıkla çalışabilmekte olduğunu ve haritacılık, tıp, profesyonel fotoğrafçılık ve astronomi gibi alanlarda kullanılabileceği kaydedildi.
Yapılan sunuma Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite’si Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin yanı sıra, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Aksoy, Yrd. Doç. Dr. Kerim Kılıçer, Arş. Gör. Ömer Arslan, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Bülent Turan, Bilgisayar Teknolojileri Bölümünden Öğr. Gör. Emre Çam, Rehberlik ve Psikolojik Anabilim Dalından Doç. Dr. Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İlyas Sarıkaya, Tokat Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Erdoğan Çağlar, Proje Danışman Öğretmeni Tokat Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hakan Abbas, Tokat Rehberlik ve Araştırma Müdürü Hakan Yılmaz katıldı.



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