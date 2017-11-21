Üşüyen yavru kediyi sokakta bırakmadı, okula getirdi

Tokat Mahperi Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gülcihan Uçgun, okula giderken yağmur altına soğukta titreyen yavru kediyi fark etti. Kucağına aldığı kediyi okula getiren Uçgun, bir süre ısınması için kalorifer peteğinin yanında bekletti. Kısa sürede kendine gelen yavru kedi okulun maskotu haline geldi. Okulda düzenlenen bir konferansa kucağında kedi ile gelen Gülcihan Uçgun, kediyi sokakta titrerken bulduğunu, dışarıda bırakmaya kıyamadığı için okula getirdiğini ifade ederek,”Kedinin annesi vardır, annesinden ayırmak istemiyorum. Onun için geri bırakmak istiyorum ama üşümesini de istemiyorum” diye konuştu.