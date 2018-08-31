Damadın babası oğlunun küçükken tır şoförü olma hayali nedeniyle tırı gelin arabası yaptı.

Şırnak’ta Uzman Çavuş olarak görev yapan 22 yaşındaki Murathan Başgül, 18 yaşındaki Şuranur Deniz ile hayatını birleştirmeye karar verdi. Zile ilçesinde gerçekleştirilen düğünde damadın tır şoförü babası Necati Başgül oğluna ve gelinine büyük bir sürpriz hazırladı. Damat Başgül’ün çocukluk hayali olan tır şoförlüğünü gerçekleştirmek isteyen baba Başgül tırını gelin arabası yaptı. Tırı süslenmiş bir şekilde karşılarında gören gelin ve damat büyük mutluluk yaşadı. Tırın direksiyonunda damadı yanında ise gelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tırla ve diğer araçlardan oluşan gelin alayı şehir içinde konvoy yaparak düğünün yapılacağı salona hareket etti. Gelin arabası olan tırın şehir içindeki konvoyu, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

"Oğlum tır şoförü olmak istiyordu"

Tokat bölgesinde nakliye işleriyle uğraşan ve gelin arabası olarak da tır ayarlayan damadın babası Necati Başgül, "Oğlum küçükken tır şoförü olmak istiyordu. Askerden gelince yapmadı bu işi. Ben ve büyük oğlum nakliye işini yapıyoruz. Damat olan oğlum bu işi yapmadığı için içimden geldi. Böyle bir değişiklik yapalım dedik. Kendi arabamızla kendi gelinimizi getirelim dedik. Kendi emeğimizin karşılığında hak etmiş olduğumuz tırımızla kendi evimize almış olduğumuz gelini kendi arabamızla getiriyoruz. Büyük oğlumun sürdüğü arabada gelin getirmesi duygulandırdı" dedi.

Uzman çavuş damat Başgül ise "Değişik bir duyguydu. Babam ve ağabeyim kendi aralarında kararlaştırmışlar. Bizim haberimiz yoktu" diye konuştu.