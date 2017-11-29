Uzmanlar baca temizliği konusunda uyardı

Türkiye’de her yıl soba, baca ve şofbenlerden çeşitli nedenlerle açığa çıkan karbonmonoksit gazı tatsız, renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmiyor ve ölümlere neden oluyor. Bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Lodos nedeniyle de her yıl onlarca kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirleniyor. Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde 13 yıldır çalışan itfaiye çavuşu Duran Uyan, yılda 2-3 defa temizlenmesi gereken bacaların yılda bir defa veya hiç temizlenmemesi nedeniyle zehirlenme ve yangın olayları ile karşılaşıldığını söyledi. Doğalgaz kullanımında da kombi bacalarının içerisinde zamanla kuş yuva yapması gibi çeşitli nedenlerle tıkanması sonucu gaz zehirlenmeleri meydana geldiğini ifade eden Uyan, "Evlerin içerisinde bulunan doğalgaz menfezlerini vatandaş içeriye soğuk hava geliyor diye kapatıyor. Ama bu bizim kendi kendimize kurduğumuz bir tuzak. İçeriye oksijen girmediği için ocaklardan açığa çıkan çiğ gaz atılamadığı için zehirlenme meydana geliyor. Bu hadiselerle karşılaşılmaması içim menfezlerin kapatılmaması ve baca temizliğine dikkat edilmesini önemle rica ediyor. Sobalı evlerde yanan ateşin üzerine kömür atılarak yatılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

Karbonmonoksit gazının renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gaz olması nedeni ile insanların zehirlendiğini fark etmesinin zor olduğunu belirten Uyan, “Örnek verecek olursak baş ağrısı, tansiyon düşmesi gibi insanın üzerine bir ağırlık çöker böyle bir durumla karşılaşıldığında bilin ki zehirleniyorsunuz. Havalar soğuk doğalgaz faturası fazla geliyor diye kapıyı pencereyi her tarafı kapattığımızda içeri oksijen girmediği için belli bir süre sonra yerimiz küçük ise zehirlenme olayları yaşanabiliyor. Yavaş yavaş zehirlenme gerçekleştiği için çoğu kişi bu durumu fark edemiyor. Kana karışan korbonmonoksit gazı sonucu hayatını kaybediyor. Bu tür hadiselerle karşılaşılmaması için vatandaşlarımızı gerekli önlemleri almaları için uyarıyoruz" dedi.

Türkiye genelinde 2017 yılının ilk 10 ayında soba, şofben ve kombi kullanımına bağlı olarak 3 bin 288 karbonmonoksit zehirlenmesi vakası yaşandı. Tokat’ta 10 ayda 34 karbonmonoksit zehirlenmesi yaşanırken, 219 vaka ile Bursa ilk sırada yer aldı. Bu illeri Ankara, Kayseri ve Sivas takip etti.